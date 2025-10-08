Animation de rue au Parc’en Ciel – A la découverte de mon quartier ! Parc’en ciel Nantes

Animation de rue au Parc’en Ciel – A la découverte de mon quartier ! Parc’en ciel Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Tout public – Sur inscription Adulte, En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Tous les mercredis, de 15h30 à 17h00, l’équipe de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous au Parc’en Ciel (rue de l’Ile de Sein) pour des animations de rue gratuite et tout public ! Au programme, partons ensemble à la découverte du quartier et réalisons un herbier des plantes qui nous entourent !

Parc’en ciel Nantes 44300

09 51 33 63 79