Animation de rue au Parc’en Ciel – A la découverte de mon quartier ! Parc’en ciel Nantes mercredi 8 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 15:30 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Tout public – Sur inscription Adulte, En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Tous les mercredis, de 15h30 à 17h00, l’équipe de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous au Parc’en Ciel (rue de l’Ile de Sein) pour des animations de rue gratuite et tout public ! Au programme, partons ensemble à la découverte du quartier et réalisons un herbier des plantes qui nous entourent !
Parc’en ciel Nantes 44300
09 51 33 63 79