Animation de rue danse alsacienne Sélestat
Places Kubler, d’Armes & de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-27 17:30:00
fin : 2025-12-27 18:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Danse alsacienne sur les 3 places de marchés de Noël par le groupe folklorique « les Cigognes de Strasbourg »
Danse folklorique alsacienne sur les 3 places de marchés de Noël
15h-15h30 place Kubler
16h15-16h45 place d’Armes
17h30-18h place de la Victoire
Par le groupe folklorique les Cigognes de Strasbourg.
Places Kubler, d’Armes & de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Alsatian dance on the 3 Christmas market squares by the folk group « Les Cigognes de Strasbourg »
German :
Elsässischer Tanz auf den 3 Plätzen der Weihnachtsmärkte durch die Folkloregruppe « Les Cigognes de Strasbourg »
Italiano :
Danza alsaziana nelle 3 piazze dei mercatini di Natale a cura del gruppo folcloristico « les Cigognes de Strasbourg »
Espanol :
Danza alsaciana en las 3 plazas del mercado de Navidad a cargo del grupo folclórico « les Cigognes de Strasbourg »
