Animation de rue danse alsacienne Sélestat samedi 27 décembre 2025.

Animation de rue danse alsacienne

Places Kubler, d’Armes & de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

2025-12-27

Danse alsacienne sur les 3 places de marchés de Noël par le groupe folklorique « les Cigognes de Strasbourg »

Danse folklorique alsacienne sur les 3 places de marchés de Noël

15h-15h30 place Kubler

16h15-16h45 place d’Armes

17h30-18h place de la Victoire

Par le groupe folklorique les Cigognes de Strasbourg. 0 .

Places Kubler, d’Armes & de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Alsatian dance on the 3 Christmas market squares by the folk group « Les Cigognes de Strasbourg »

German :

Elsässischer Tanz auf den 3 Plätzen der Weihnachtsmärkte durch die Folkloregruppe « Les Cigognes de Strasbourg »

Italiano :

Danza alsaziana nelle 3 piazze dei mercatini di Natale a cura del gruppo folcloristico « les Cigognes de Strasbourg »

Espanol :

Danza alsaciana en las 3 plazas del mercado de Navidad a cargo del grupo folclórico « les Cigognes de Strasbourg »

