Animation décoration de Pâques présentée par Dornecy en fête ! Local (entrée à droite de la mairie) Dornecy

Animation décoration de Pâques présentée par Dornecy en fête !

Local (entrée à droite de la mairie) 1 rue Marié Davy Dornecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association Dornecy en Fêtes vous présente Animation décoration de Pâques Venez fabriquer avec nous vos décorations de Pâques ! Vous avez une idée à partager ? Vous voulez découvrir nos propositions de créations ? N’hésitez pas à venir avec votre petit matériel colle, ciseaux, petites déco Pâques, papier couleur… Pour adultes et enfants sous la responsabilité des parents Nous vous attendons et accueillerons avec plaisir .

Local (entrée à droite de la mairie) 1 rue Marié Davy Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté dornecyenfetes@gmail.com

