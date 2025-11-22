Animation découverte bien-être Chabris

Animation découverte bien-être

40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Plongez dans la sérénité avec notre animation bien-être dans votre piscine Aqua’Bazelle !

Rendez-vous samedi 22 novembre de 15h30 à 17h30 pour une séance découverte de relaxation animée par un intervenant et divisée en deux temps

️ Séance de relaxation collective (1h)

️ 45mn de cours de relaxation avec un intervenant certifié

️ 15mn de relaxation dans l’eau avec un maître nageur

️ Séance Balnéo (1h)

Libre accès au spa, hammam et sauna pour une détente optimale.

Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre place !

Début animation 15h30, ouverture 15h15 .

40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr

