Animation découverte bien-être Chabris
Animation découverte bien-être Chabris samedi 22 novembre 2025.
Animation découverte bien-être
40 A Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:30:00
fin : 2025-11-22 17:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Plongez dans la sérénité avec notre animation bien-être dans votre piscine Aqua’Bazelle !
Rendez-vous samedi 22 novembre de 15h30 à 17h30 pour une séance découverte de relaxation animée par un intervenant et divisée en deux temps
️ Séance de relaxation collective (1h)
️ 45mn de cours de relaxation avec un intervenant certifié
️ 15mn de relaxation dans l’eau avec un maître nageur
️ Séance Balnéo (1h)
Libre accès au spa, hammam et sauna pour une détente optimale.
Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre place !
Début animation 15h30, ouverture 15h15 .
40 A Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 accueil@aquabazelle.fr
English :
Dive into serenity with our wellness animation in your Aqua?Bazelle pool!
German :
Tauchen Sie ein in die Gelassenheit mit unserer Wellness-Animation in Ihrem Aqua?Bazelle-Pool!
Italiano :
Immergetevi nella serenità con le nostre attività di benessere nella vostra piscina Aqua?Bazelle!
Espanol :
Sumérjase en la serenidad con nuestras actividades de bienestar en su piscina Aqua?Bazelle
