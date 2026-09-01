Informations pratiques

Aytré

Animation – Découverte des araignées

Relais Nature de la Moulinette 17440 Aytré Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Atelier découverte des araignées

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Relais Nature de la Moulinette 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 88 63 relais.nature@ville-larochelle.fr

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English :

Spider Discovery Workshop

L’événement Animation – Découverte des araignées Aytré a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle