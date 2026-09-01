AGENDA · Aytré
Animation – Découverte des araignées Aytré
mercredi 16 septembre 2026 · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Animation – Découverte des araignées
Relais Nature de la Moulinette 17440 Aytré Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier découverte des araignées
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Relais Nature de la Moulinette 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 88 63 relais.nature@ville-larochelle.fr
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English :
Spider Discovery Workshop
L’événement Animation – Découverte des araignées Aytré a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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