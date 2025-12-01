Animation découverte des bougies Maya Hua Thann
Animation découverte des bougies Maya Hua Thann vendredi 19 décembre 2025.
Animation découverte des bougies Maya Hua
7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
2025-12-19
Bougies Maya Hua transformez-les en tasse et offrez un cadeau de dernière minute éthique et charmant.
Découvrez les bougies Maya Hua cire naturelle, mèche en bois, fleurs stabilisées. Transformez une bougie en tasse pour vos cafés et trouvez une idée cadeau de dernière minute pleine de charme et d’éthique. .
7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
Maya Hua candles: turn them into a mug and give an ethical and charming last-minute gift.
German :
Maya Hua-Kerzen: Verwandeln Sie sie in eine Tasse und machen Sie ein ethisches und charmantes Last-Minute-Geschenk.
Italiano :
Candele Maya Hua: trasformatele in una tazza e fate un regalo etico e affascinante dell’ultimo minuto.
Espanol :
Velas Maya Hua: conviértelas en una taza y haz un regalo de última hora ético y encantador.
L’événement Animation découverte des bougies Maya Hua Thann a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay