Animation découverte des traces d’animaux Bouchemaine
Les Basses Brosses CS 50055 49072 Beaucouzé Bouchemaine Maine-et-Loire
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
2025-10-29
Discrets le jour, actifs la nuit, les animaux sauvages laissent des traces plumes, empreintes, restes de repas… Partez à leur découverte et apprenez à reconnaître et mouler leurs empreintes tout en perçant les secrets de la nature. .
Les Basses Brosses CS 50055 49072 Beaucouzé Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 15 00 fdc49@chasseurdefrance.com
