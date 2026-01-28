Animation Découverte du Safran La Maison Diocésaine Angoulême
Animation Découverte du Safran
La Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03 16:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Un après midi découverte du safran animé par Guillaume Bouyer aux délices du Safran. En partenariat avec France Alzheimer.
La Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 34 44 maisondio@dio16.fr
English :
An afternoon of saffron discovery led by Guillaume Bouyer at Les délices du Safran. In partnership with France Alzheimer.
L’événement Animation Découverte du Safran Angoulême a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême