Animation Découverte du Safran La Maison Diocésaine Angoulême

Animation Découverte du Safran

La Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03 16:30:00

2026-02-03

Un après midi découverte du safran animé par Guillaume Bouyer aux délices du Safran. En partenariat avec France Alzheimer.

La Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 34 44 maisondio@dio16.fr

English :

An afternoon of saffron discovery led by Guillaume Bouyer at Les délices du Safran. In partnership with France Alzheimer.

L’événement Animation Découverte du Safran Angoulême a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême