Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage rue des Tamaris L’Houmeau
mercredi 26 août 2026 · rue des Tamaris · L'Houmeau
Informations pratiques
L’Houmeau
Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage
rue des Tamaris Au bout de la rue des Tamaris (côté village) L’Houmeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Assistez à une séance de baguage d’oiseaux pour mieux comprendre les méthodes de suivi scientifique.
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rue des Tamaris Au bout de la rue des Tamaris (côté village) L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
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English :
Attend a bird banding session to gain a better understanding of scientific monitoring methods.
L’événement Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage L’Houmeau a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle