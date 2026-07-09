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AGENDA · L'Houmeau

Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage rue des Tamaris L’Houmeau

mercredi 26 août 2026 · rue des Tamaris · L'Houmeau

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
rue des Tamaris
Adresse
Au bout de la rue des Tamaris (côté village)
Ville
17137 L'Houmeau
Département
Charente-Maritime
Tarif

L’Houmeau

Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage

rue des Tamaris Au bout de la rue des Tamaris (côté village) L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Assistez à une séance de baguage d’oiseaux pour mieux comprendre les méthodes de suivi scientifique.
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rue des Tamaris Au bout de la rue des Tamaris (côté village) L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44  espace.nature@lpo.fr

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English :

Attend a bird banding session to gain a better understanding of scientific monitoring methods.

L’événement Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage L’Houmeau a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle