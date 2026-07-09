Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage rue des Tamaris L’Houmeau

Informations pratiques

L’Houmeau

Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage

rue des Tamaris Au bout de la rue des Tamaris (côté village) L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Assistez à une séance de baguage d’oiseaux pour mieux comprendre les méthodes de suivi scientifique.

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rue des Tamaris Au bout de la rue des Tamaris (côté village) L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English :

Attend a bird banding session to gain a better understanding of scientific monitoring methods.

L’événement Animation Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage L’Houmeau a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle