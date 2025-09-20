Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive) Brive-la-Gaillarde
Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive)
41 Avenue André Malraux Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Animation découverte haltérophilie crossfit de 10h à 11h (réservé aux enfants) .
41 Avenue André Malraux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 03 15
English : Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive)
German : Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive)
Italiano :
Espanol : Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive)
L’événement Animation découverte haltérophilie (Crossfit Brive) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-05 par Brive Tourisme