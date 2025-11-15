Animation Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs Librairie Callimages La Rochelle

Animation Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs

Librairie Callimages 32 rue Chaudrier La Rochelle Charente-Maritime

Franckie Alarcon et Marilyne Letertre seront en dédicace à Callimages pour la bande-dessinée L’enfance des chefs aux éditions Delcourt.

English : Event Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs

Franckie Alarcon and Marilyne Letertre will be signing the comic strip L’enfance des chefs , published by Delcourt, at Callimages.

German : Veranstaltung Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs

Franckie Alarcon und Marilyne Letertre werden bei Callimages den Comic L’enfance des chefs aus dem Verlag Delcourt signieren.

Italiano :

Franckie Alarcon e Marilyne Letertre firmeranno il loro fumetto L’enfance des chefs , pubblicato da Delcourt, presso Callimages.

Espanol : Evento Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs

Franckie Alarcon y Marilyne Letertre firmarán su cómic L’enfance des chefs , publicado por Delcourt, en Callimages.

