Animation Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs Librairie Callimages La Rochelle

Animation Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs
Librairie Callimages 32 rue Chaudrier La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Franckie Alarcon et Marilyne Letertre seront en dédicace à Callimages pour la bande-dessinée L’enfance des chefs aux éditions Delcourt.
Librairie Callimages 32 rue Chaudrier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 21 65 lib.callimages@yahoo.fr
English : Event Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs
Franckie Alarcon and Marilyne Letertre will be signing the comic strip L’enfance des chefs , published by Delcourt, at Callimages.
German : Veranstaltung Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs
Franckie Alarcon und Marilyne Letertre werden bei Callimages den Comic L’enfance des chefs aus dem Verlag Delcourt signieren.
Italiano :
Franckie Alarcon e Marilyne Letertre firmeranno il loro fumetto L’enfance des chefs , pubblicato da Delcourt, presso Callimages.
Espanol : Evento Dédicace Bande Dessinée L’enfance des chefs
Franckie Alarcon y Marilyne Letertre firmarán su cómic L’enfance des chefs , publicado por Delcourt, en Callimages.
