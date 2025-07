Animation Dédicace de livre Nos années Foulquier… La Rochelle

Animation Dédicace de livre Nos années Foulquier… La Rochelle samedi 12 juillet 2025.

Animation Dédicace de livre Nos années Foulquier…

C’est en décembre 2024 aux Editions La Geste dans la collection Beaux Livres que le livre paraît.

Il fut rapidement épuisé.

A l’aube de la 41e édition des Francofolies 2025, créée par Jean-Louis Foulquier en 1985, le revoici pour un 2e tirage limité.

La Rochelle Tourisme 2 quai Georges Simenon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Dédicace de livre Nos années Foulquier…

The book was published in December 2024 by Editions La Geste in the « Beaux Livres » collection.

It quickly sold out.

On the eve of the 41st edition of Francofolies 2025, created by Jean-Louis Foulquier in 1985, here it is again in a 2nd limited edition.

German : Veranstaltung Dédicace de livre Nos années Foulquier…

Das Buch erschien im Dezember 2024 bei Editions La Geste in der Reihe « Beaux Livres ».

Es war schnell vergriffen.

Ausgabe der Francofolies 2025, die von Jean-Louis Foulquier 1985 ins Leben gerufen wurden, erscheint das Buch nun in einer zweiten, limitierten Auflage.

Italiano :

Il libro è stato pubblicato nel dicembre 2024 da Editions La Geste nella collana « Beaux Livres ».

È andato rapidamente esaurito.

Alla vigilia della 41ª edizione dei Francofolies 2025, creati da Jean-Louis Foulquier nel 1985, eccolo di nuovo in una seconda edizione limitata.

Espanol : Evento Dédicace de livre Nos années Foulquier…

El libro fue publicado en diciembre de 2024 por Editions La Geste en la colección « Beaux Livres ».

Se agotó rápidamente.

En vísperas de la 41ª edición de las Francofolies 2025, creadas por Jean-Louis Foulquier en 1985, aquí está de nuevo en una 2ª edición limitada.

