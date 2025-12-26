Animation-dégustation à Marché Cœur d’Héros – Biomonde, Marché Coeur d’Héros – Biomonde, Clermont-l’Hérault
Animation-dégustation à Marché Cœur d’Héros – Biomonde, Marché Coeur d’Héros – Biomonde, Clermont-l’Hérault mercredi 3 juin 2026.
Animation-dégustation à Marché Cœur d’Héros – Biomonde Mercredi 3 juin, 10h00 Marché Coeur d’Héros – Biomonde Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
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Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
Marché Coeur d’Héros – Biomonde Place Gontier 34800 Clermont L’hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie
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