Animation Dégustation de soupes Marché couvert Fourchambault

Le dimanche 9 novembre, rendez-vous de 10h à 12h, sur le site du marché dominical de FOURCHAMBAULT pour savourer la soupe signature, la fourchambaultaise ainsi qu’un potage surprise concocté par la Cuisine des Saveurs.

Saurez-vous reconnaître les ingrédients mystères qui le composent ?

Animation gratuite, ouverte à tous.

informations au 03 86 90 99 07. .

Marché couvert Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07 siloe.mialon@mairie-fourchambault.fr

