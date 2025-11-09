Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Dégustation de soupes Marché couvert Fourchambault dimanche 9 novembre 2025.

Marché couvert Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Gratuit
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 12:00:00

2025-11-09

Le dimanche 9 novembre, rendez-vous de 10h à 12h, sur le site du marché dominical de FOURCHAMBAULT pour savourer la soupe signature, la fourchambaultaise ainsi qu’un potage surprise concocté par la Cuisine des Saveurs.
Saurez-vous reconnaître les ingrédients mystères qui le composent ?
Animation gratuite, ouverte à tous.
informations au 03 86 90 99 07.   .

Marché couvert Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07  siloe.mialon@mairie-fourchambault.fr

