Animation dégustation Café Boc Le Mans

Animation dégustation

Café Boc 28 rue du Docteur Leroy Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Une animation gratuite et ouverte à tous se tiendra ce samedi 17 janvier au sein de notre boutique. .

Café Boc 28 rue du Docteur Leroy Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 19 06 bienvenue@cafesboc.fr

