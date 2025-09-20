ANIMATION DESSINE-MOI UNE ÉGLISE Fontès

ANIMATION DESSINE-MOI UNE ÉGLISE Fontès samedi 20 septembre 2025.

ANIMATION DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Chemin de l’Église Fontès Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’église Saint-Hippolyte, élément majeur du patrimoine de Fontès, est bien vivante par les visites et les concerts qu’elle accueille toute l’année. La confrérie Saint-Hippolyte propose de la mettre à l’honneur avec une animation Dessine-moi une église . Accueil tout au long de la journée avec vos crayons ou vos pinceaux pour dessiner ce monument et ce qui l’entoure.

Repas tiré du sac pour la pause méridional. .

Chemin de l’Église Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 14 22

English :

The church of Saint-Hippolyte, a major part of the Fontès heritage, is alive and kicking with visits and concerts all year round. The Confrérie Saint-Hippolyte (Saint-Hippolyte brotherhood) is offering to honor the church with a « Draw me a church » event.

German :

Die Kirche Saint-Hippolyte, ein wichtiger Bestandteil des Kulturerbes von Fontès, ist das ganze Jahr über durch Besichtigungen und Konzerte sehr lebendig. Die Bruderschaft Saint-Hippolyte schlägt vor, sie mit einer Animation « Dessine-moi une église » (Zeichne mir eine Kirche) zu ehren.

Italiano :

La chiesa di Saint-Hippolyte, parte integrante del patrimonio di Fontès, è molto viva grazie alle visite e ai concerti che ospita tutto l’anno. La confraternita di Saint-Hippolyte propone di onorare la chiesa con l’evento « Disegnami una chiesa ».

Espanol :

La iglesia de Saint-Hippolyte, parte importante del patrimonio de Fontès, está muy viva con las visitas y conciertos que acoge durante todo el año. La cofradía de Saint-Hippolyte propone homenajear a la iglesia con el evento « Dibújame una iglesia ».

