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Animation d’étés tricot crochet, Près du citystade Patellière quartier Dervallières, Nantes

mardi 7 juillet 2026 · Près du citystade Patellière quartier Dervallières · Nantes

Animation d’étés tricot crochet, Près du citystade Patellière quartier Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Près du citystade Patellière quartier Dervallières
Adresse
44100 nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Animation d’étés tricot crochet 7 juillet – 25 août, certains mardis Près du citystade Patellière quartier Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

Tricot et crochet en plein air pour découvrir, apprendre ou se perfectionner !
Bonne humeur assurée !

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Tricot papote en plein air tricot crochet

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