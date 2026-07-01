Animation d’étés tricot crochet, Près du citystade Patellière quartier Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Animation d’étés tricot crochet 7 juillet – 25 août, certains mardis Près du citystade Patellière quartier Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

Tricot et crochet en plein air pour découvrir, apprendre ou se perfectionner !

Bonne humeur assurée !

Près du citystade Patellière quartier Dervallières 44100 nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Tricot papote en plein air tricot crochet