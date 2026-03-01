Animation Deuxième Nuit de l’Équinoxe Rue des Quartiers La Méaugon

Animation Deuxième Nuit de l’Équinoxe

Rue des Quartiers Parking du Cimetière La Méaugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-21 23:59:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Après le coucher de la de Lune et de la planète Vénus, observations de Jupiter, dans la constellation des Gémeaux.

Tout au long de la première partie de nuit, observation du ciel d’hiver avec ses belles constellations, sur l’horizon sud-ouest, et ensuite le ciel du printemps qui se lève.

Nous donnerons la distance de quelques étoiles brillantes et ferons un décryptage du nom des étoiles souvent arabe, avec une promenade céleste et mythologique à travers les constellations du ciel étoilé. et enfin observation de la voie lactée plus faible que celle d’été.

Enfin, nous découvrirons Jupiter et quelques objets célestes comme des étoiles doubles, colorées ou non, des amas d’étoiles, des nébuleuses ou autres galaxies.

Attention, en cas de mauvais temps, les observations seront annulées. Prévoir des jumelles. .

Rue des Quartiers Parking du Cimetière La Méaugon 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 43 61

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English :

L’événement Animation Deuxième Nuit de l’Équinoxe La Méaugon a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme