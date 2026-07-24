Animation DIalogue EnJeu Salle du conseil Avanne-Aveney
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du conseil · Avanne-Aveney
Informations pratiques
Avanne-Aveney
Animation DIalogue EnJeu
Salle du conseil 9 rue de l’église Avanne-Aveney Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 15:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Et si, vivre autrement ou mieux ne voulait pas forcément dire consommer plus ?
Rejoignez-nous pour un événement convivial et gourmand ouvert à tout le monde pour réfléchir sur les enjeux liés à la Sobriété avec des jeux de réflexion collective et un espace de confiance ou toute parole sera écoutée.
Avec les dialogues enjeu, pas de bonne ou de mauvaise réponse !
Pas besoin de connaissances particulières pour participer, tout le monde peut donner son avis et participer librement. Par le jeu, tout le monde sera amené à partager et à passer un bon moment !
Venez nous rencontrer au Festival Serious le Samedi 19 Septembre et inscrivez-vous sur place ou en nous contactant par mail ou par téléphone.
Animation 100% gratuite. .
Salle du conseil 9 rue de l’église Avanne-Aveney 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 18 06 93 dialogue.environnemental@fne-bfc.fr
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English : Animation DIalogue EnJeu
L’événement Animation DIalogue EnJeu Avanne-Aveney a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON