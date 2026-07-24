Animation DIalogue EnJeu Salle du conseil Avanne-Aveney

Informations pratiques

Avanne-Aveney

Animation DIalogue EnJeu

Salle du conseil 9 rue de l’église Avanne-Aveney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 15:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Et si, vivre autrement ou mieux ne voulait pas forcément dire consommer plus ?

Rejoignez-nous pour un événement convivial et gourmand ouvert à tout le monde pour réfléchir sur les enjeux liés à la Sobriété avec des jeux de réflexion collective et un espace de confiance ou toute parole sera écoutée.

Avec les dialogues enjeu, pas de bonne ou de mauvaise réponse !

Pas besoin de connaissances particulières pour participer, tout le monde peut donner son avis et participer librement. Par le jeu, tout le monde sera amené à partager et à passer un bon moment !

Venez nous rencontrer au Festival Serious le Samedi 19 Septembre et inscrivez-vous sur place ou en nous contactant par mail ou par téléphone.

Animation 100% gratuite. .

Salle du conseil 9 rue de l’église Avanne-Aveney 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 18 06 93 dialogue.environnemental@fne-bfc.fr

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English : Animation DIalogue EnJeu

L’événement Animation DIalogue EnJeu Avanne-Aveney a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON