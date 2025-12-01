Animation Dîner d’Hiver au Château de Quintin Impasse de la Pompe Quintin

Animation Dîner d’Hiver au Château de Quintin

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d'Armor

2025-12-20 20:00:00

2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

De la simplicité pour un dernier repas au château avant les fêtes. Une cuisine de saison, traditionnelle et familiale !

Le repas a lieu dans les anciennes écuries du 18e siècle, offrant un décor chaleureux de Noël.

Au menu

Apéritif et amuse-bouches

Bouillon

Poule au pot farcie

Mousse aux marrons

Un verre de vin et le café sont compris.

Sur réservation. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08

