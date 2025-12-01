Animation Dîner d’Hiver au Château de Quintin Impasse de la Pompe Quintin
Animation Dîner d'Hiver au Château de Quintin samedi 20 décembre 2025.
Animation Dîner d’Hiver au Château de Quintin
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
De la simplicité pour un dernier repas au château avant les fêtes. Une cuisine de saison, traditionnelle et familiale !
Le repas a lieu dans les anciennes écuries du 18e siècle, offrant un décor chaleureux de Noël.
Au menu
Apéritif et amuse-bouches
Bouillon
Poule au pot farcie
Mousse aux marrons
Un verre de vin et le café sont compris.
Sur réservation. .
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08
