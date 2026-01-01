Animation Disco Night Loto & Dj set By Mon Olivier Quai Louis Prunier La Rochelle
samedi 31 janvier 2026
Animation Disco Night Loto & Dj set By Mon Olivier
Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle
18:00:00
22:00:00
2026-01-31
Le vendredi 30 janvier dès 18h00, le restaurant GAÉE et l’hôtel Mercure La Rochelle vous donnent rendez-vous pour une soirée Disco nouvelle génération, où se mêlent musique, jeu et danse
Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
English : Animation Disco Night Loto & Dj set By Mon Olivier
On Friday, January 30, starting at 6:00 p.m., the GAÉE restaurant and the Mercure La Rochelle hotel invite you to a new-generation Disco evening, where music, games and dance come together
