Animation Disco Night Loto & Dj set By Mon Olivier Quai Louis Prunier La Rochelle

Animation Disco Night Loto & Dj set By Mon Olivier

Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

Le vendredi 30 janvier dès 18h00, le restaurant GAÉE et l’hôtel Mercure La Rochelle vous donnent rendez-vous pour une soirée Disco nouvelle génération, où se mêlent musique, jeu et danse

Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Animation Disco Night Loto & Dj set By Mon Olivier

On Friday, January 30, starting at 6:00 p.m., the GAÉE restaurant and the Mercure La Rochelle hotel invite you to a new-generation Disco evening, where music, games and dance come together

