Animation Disquaire day Gibert La Rochelle La Rochelle
Animation Disquaire day Gibert La Rochelle La Rochelle samedi 18 avril 2026.
Animation Disquaire day
Gibert La Rochelle 27 bis quai maubec La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
DISQUAIRE DAY 2026 chez Gibert La Rochelle !
Amoureux de vinyles, collectionneurs, curieux ou passionnés de musique… cette journée est pour vous !
Samedi 18 avril De 10h à 19h Gibert La Rochelle
16 ème édition du Disquaire Day
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Gibert La Rochelle 27 bis quai maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 47 74 gibertlarochelle@gmail.com
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English :
DISQUAIRE DAY 2026 at Gibert La Rochelle!
Vinyl lovers, collectors, the curious and music enthusiasts? this day is for you!
Saturday, April 18th? From 10am to 7pm? Gibert La Rochelle
16th Disquaire Day
L’événement Animation Disquaire day La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle
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