Animation DJ DJ Karl Casino Partouche Plouescat Plouescat
Animation DJ DJ Karl Casino Partouche Plouescat Plouescat samedi 10 janvier 2026.
Animation DJ DJ Karl
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 22:00:00
fin : 2026-01-10 01:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-30
Animation DJ avec DJ Karl ! .
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation DJ DJ Karl Plouescat a été mis à jour le 2025-12-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX