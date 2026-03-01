Animation DJ SET au bistrot gourmand boulevard de Saintonge Montendre

Animation DJ SET au bistrot gourmand

boulevard de Saintonge Centre Commercial de la Vallée Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Animation DJ Set House, Techno (Deep, Tech, Groove, Bass)

.

boulevard de Saintonge Centre Commercial de la Vallée Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42 info.lebistrotgourmand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DJ Set: House, Techno (Deep, Tech, Groove, Bass)

L’événement Animation DJ SET au bistrot gourmand Montendre a été mis à jour le 2026-03-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge