Animation DJ SET au bistrot gourmand boulevard de Saintonge Montendre
Animation DJ SET au bistrot gourmand boulevard de Saintonge Montendre samedi 21 mars 2026.
Animation DJ SET au bistrot gourmand
boulevard de Saintonge Centre Commercial de la Vallée Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Animation DJ Set House, Techno (Deep, Tech, Groove, Bass)
.
boulevard de Saintonge Centre Commercial de la Vallée Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42 info.lebistrotgourmand@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DJ Set: House, Techno (Deep, Tech, Groove, Bass)
L’événement Animation DJ SET au bistrot gourmand Montendre a été mis à jour le 2026-03-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge