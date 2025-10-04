Animation DJ virtuel (Patinoire Municipale Brive) Brive-la-Gaillarde
Animation DJ virtuel (Patinoire Municipale Brive) Brive-la-Gaillarde samedi 4 octobre 2025.
Animation DJ virtuel (Patinoire Municipale Brive)
Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze
Rendez-vous le samedi 4 octobre pour une animation DJ virtuel à la patinoire.
De 14h15 à 16h45 .
Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 34 62
