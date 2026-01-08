Animation du 21 au 23 janvier Café-Lecture La Clef Brioude

Animation du 21 au 23 janvier

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-23

2026-01-21

C’est un café, comme tous les cafés, pour se désaltérer, discuter, manger, grignoter à toute heure…

C’est aussi des soirées, la presse, des livres, un accès à internet… gratuit et ouvert à tous…

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com

English :

It’s a café, like all cafés, where you can quench your thirst, chat, eat and snack at any time?

It also offers evening events, press, books, internet access? free and open to all?

