Animation du Comité des fêtes Allex

Allex Drôme

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Rendez-vous proposé par le Comité des fêtes d’Allex, pour un moment convivial ouvert à toutes et tous. Les informations détaillées (lieu, programme, horaires) seront communiquées prochainement par l’organisateur.

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 62 48 mairie.allex@wanadoo.fr

English :

This event, organized by the Comité des fêtes d?Allex, is a convivial occasion open to all. Details (venue, program, times) will be announced shortly by the organizer.

German :

Das Festkomitee von Allex lädt alle Interessierten zu einem geselligen Beisammensein ein. Nähere Informationen (Ort, Programm, Uhrzeit) werden in Kürze vom Veranstalter bekannt gegeben.

Italiano :

Il Comité des fêtes d’Allex organizza questo evento amichevole, aperto a tutti. I dettagli (luogo, programma, orari) saranno comunicati a breve dagli organizzatori.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Allex organiza este acto amistoso y abierto a todos. Los organizadores anunciarán próximamente los detalles (lugar, programa, horarios).

L’événement Animation du Comité des fêtes Allex a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme