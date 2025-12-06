ANIMATION DU MARCHÉ DU SAMEDI MATIN Place du Foirail Mende

ANIMATION DU MARCHÉ DU SAMEDI MATIN

Place du Foirail Espace Evénement Georges Frèche Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

En ce mois de Décembre, nous avons le privilège d’accueillir Laure Schappler sur notre marché pour une animation musicale le samedi 6 décembre à partir de 10h !

Nous vous attendons nombreux pour venir (re)découvrir cette violoniste Lozérienne de talent !

Le marché de producteurs se déroule tous les samedis matin à Mende.

Ce marché à lieu, au rez-de-chaussée de l’Espace Evénement, place du Foirail.

Composé pour l’essentiel, de producteur du pays.

SOUTENEZ VOS PRODUCTEURS LOCAUX, ALLEZ AU MARCHÉ ! .

Place du Foirail Espace Evénement Georges Frèche Mende 48000 Lozère Occitanie

English :

L’événement ANIMATION DU MARCHÉ DU SAMEDI MATIN Mende a été mis à jour le 2025-12-01 par 48-OT Mende