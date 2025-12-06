ANIMATION DU MARCHÉ DU SAMEDI MATIN Place du Foirail Mende
Place du Foirail Espace Evénement Georges Frèche Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
En ce mois de Décembre, nous avons le privilège d’accueillir Laure Schappler sur notre marché pour une animation musicale le samedi 6 décembre à partir de 10h !
Nous vous attendons nombreux pour venir (re)découvrir cette violoniste Lozérienne de talent !
Le marché de producteurs se déroule tous les samedis matin à Mende.
Ce marché à lieu, au rez-de-chaussée de l’Espace Evénement, place du Foirail.
Composé pour l’essentiel, de producteur du pays.
SOUTENEZ VOS PRODUCTEURS LOCAUX, ALLEZ AU MARCHÉ ! .
