Animation du patrimoine Le Temple de St-Julien-lès-Montbéliard Temple de St-Julien-lès-Montbéliard Saint-Julien-lès-Montbéliard

Animation du patrimoine Le Temple de St-Julien-lès-Montbéliard

Temple de St-Julien-lès-Montbéliard Rue du Temple Saint-Julien-lès-Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Visite guidée du temple de Saint-Julien-lès-Montbéliard

Sur la colline du Mont, à l’écart du village, se dresse le temple de Saint-Julien-lès-Montbéliard. Construit en 1744 à l’emplacement d’une ancienne église, cet édifice impressionne par ses dimensions et son histoire.

Son clocher en grès rose, érigé en 1848 et recouvert de tuiles vernissées colorées, attire immédiatement le regard. Un détail architectural qui fait de ce temple un monument remarquable… au sens propre comme au figuré.

Une belle occasion de (re)découvrir ce patrimoine local chargé de caractère.

Infos pratiques

Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée dans le cadre des Animations du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération, en partenariat avec la paroisse protestante de la Vallée du Rupt. .

Temple de St-Julien-lès-Montbéliard Rue du Temple Saint-Julien-lès-Montbéliard 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Animation du patrimoine Le Temple de St-Julien-lès-Montbéliard

L’événement Animation du patrimoine Le Temple de St-Julien-lès-Montbéliard Saint-Julien-lès-Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD