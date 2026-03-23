Animation du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits Théâtre Antique de Mandeure Mandeure

Animation du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

À la découverte du théâtre antique avec Alix

Le jeune Gaulois Alix profite de l’absence de ses parents pour se faufiler dans le sanctuaire… Et si tu l’accompagnais ?

Partez ensemble à la découverte du théâtre antique de Mandeure à travers une expérience ludique et sensorielle. Une aventure pensée pour les tout-petits, où tous les sens sont en éveil pour explorer autrement ce site exceptionnel.

Infos pratiques

Pour les enfants de 2 à 5 ans

Chaque enfant est accompagné d’un adulte (maximum un adulte par enfant)

Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée dans le cadre des Animations du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. .

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits

L’événement Animation du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits Mandeure a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD