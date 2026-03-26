Animation du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up ! Ancienne chapelle Audincourt
Animation du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up ! Ancienne chapelle Audincourt jeudi 20 août 2026.
Animation du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up !
Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les décors du Sacré-Cœur en relief
Mosaïques, vitraux, sculptures… les décors de l’église du Sacré-Cœur prennent vie sous vos yeux ! Après une visite de cet édifice emblématique d’Audincourt, place à la créativité avec la réalisation d’une carte pop-up inspirée des œuvres qui font sa renommée.
Une activité ludique et artistique pour découvrir le patrimoine autrement
Infos pratiques
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée dans le cadre des Animations du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. .
Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Animation du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up !
L’événement Animation du patrimoine L’église du Sacré-Coeur en carte pop-up ! Audincourt a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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