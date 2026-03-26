Animation du patrimoine sur les traces des bornes Villars-lès-Blamont
Animation du patrimoine sur les traces des bornes Villars-lès-Blamont dimanche 23 août 2026.
Animation du patrimoine sur les traces des bornes
Villars-lès-Blamont Villars-lès-Blamont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Aux limites des communes de Villars-lès-Blamont et de Damvant (Suisse), se trouvent les bornes frontières de l’ancien Comté de Montbéliard. Partez à la découverte de ce patrimoine exceptionnel, témoignage tangible de la riche histoire du Pays de Montbéliard.
Lieu de rendez-vous communiqué ultérieurement, chaussures de marche recommandées.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Villars-lès-Blamont Villars-lès-Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Animation du patrimoine sur les traces des bornes
L’événement Animation du patrimoine sur les traces des bornes Villars-lès-Blamont a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD