Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt
Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt mardi 18 août 2026.
Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception
Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Visite guidée de l’église de l’Immaculée-Conception à Audincourt
Véritable symbole d’une nouvelle approche de l’architecture religieuse, l’église de l’Immaculée-Conception à Audincourt se distingue par l’usage audacieux et massif du béton. Une signature architecturale forte, qui marque les esprits dès le premier regard.
À l’intérieur, l’édifice surprend tout autant il réconcilie, une bonne foi(s) pour toutes, le génie artistique contemporain avec l’art chrétien. Une visite qui ne laisse pas indifférent.
Infos pratiques
Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée dans le cadre des Animations du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération, en partenariat avec la paroisse de Saint-Luc. .
Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception
L’événement Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Audincourt a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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