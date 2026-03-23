Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt

Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception

Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Visite guidée de l’église de l’Immaculée-Conception à Audincourt

Véritable symbole d’une nouvelle approche de l’architecture religieuse, l’église de l’Immaculée-Conception à Audincourt se distingue par l’usage audacieux et massif du béton. Une signature architecturale forte, qui marque les esprits dès le premier regard.

À l’intérieur, l’édifice surprend tout autant il réconcilie, une bonne foi(s) pour toutes, le génie artistique contemporain avec l’art chrétien. Une visite qui ne laisse pas indifférent.

Infos pratiques

Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée dans le cadre des Animations du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération, en partenariat avec la paroisse de Saint-Luc. .

Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception

L’événement Animation du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Audincourt a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD