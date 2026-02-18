Animation du patrimoine Visite de l’atelier art de pierre Atelier ArtDécoRoc Valentigney
Atelier ArtDécoRoc 3 Rue d'Audincourt Valentigney
2026-04-11 10:00:00
Lauréat en 2024 du prix départemental des métiers d’art, le tailleur de pierre Olivier Cholley ouvre son atelier. Accompagnés de l’artisan d’art et d’une guide-conférencière, découvrez tous les secrets de la taille de pierre.
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard.
Atelier ArtDécoRoc 3 Rue d'Audincourt Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
