Animation du patrimoine Visite de l’atelier art de pierre Atelier ArtDécoRoc Valentigney

Animation du patrimoine Visite de l’atelier art de pierre

Atelier ArtDécoRoc 3 Rue d’Audincourt Valentigney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Lauréat en 2024 du prix départemental des métiers d’art, le tailleur de pierre Olivier Cholley ouvre son atelier. Accompagnés de l’artisan d’art et d’une guide-conférencière, découvrez tous les secrets de la taille de pierre.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Atelier ArtDécoRoc 3 Rue d’Audincourt Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation du patrimoine Visite de l’atelier art de pierre

L’événement Animation du patrimoine Visite de l’atelier art de pierre Valentigney a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD