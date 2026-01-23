Animation d’un trésor humide à l’autre… par les Jardiniers Bourians

Salle des fêtes Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Pour la journée mondiale des zones humides, on vous propose un jeu de piste à la journée ! D’énigmes en énigmes, vous cheminerez à travers plusieurs milieux naturels pleins de mystères..

Pour la journée mondiale des zones humides, on vous propose un jeu de piste à la journée ! D’énigmes en énigmes, vous cheminerez à travers plusieurs milieux naturels pleins de mystères… Immersion garantie et découverte d’une biodiversité unique !

.

Salle des fêtes Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For World Wetlands Day, we’re offering an all-day treasure hunt! From riddle to riddle, you’ll make your way through several natural environments full of mysteries…

L’événement Animation d’un trésor humide à l’autre… par les Jardiniers Bourians Dégagnac a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Gourdon