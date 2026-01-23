Animation d’un trésor humide à l’autre… par les Jardiniers Bourians Dégagnac
Animation d’un trésor humide à l’autre… par les Jardiniers Bourians
Salle des fêtes Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Pour la journée mondiale des zones humides, on vous propose un jeu de piste à la journée ! D’énigmes en énigmes, vous cheminerez à travers plusieurs milieux naturels pleins de mystères… Immersion garantie et découverte d’une biodiversité unique !
Salle des fêtes Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
English :
For World Wetlands Day, we’re offering an all-day treasure hunt! From riddle to riddle, you’ll make your way through several natural environments full of mysteries…
