Animation échec et cap Le Cap Metz
Animation échec et cap Le Cap Metz mercredi 27 août 2025.
Animation échec et cap
Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-08-27 16:00:00
fin : 2025-08-28 20:00:00
Date(s) :
2025-08-27
Viens participer au premier tournoi d’échecs du Cap, avec des bons d’achat à gagner pour les 3 meilleurs.
En partenariat avec le club d’échecs Metz Fischer.Tout public
0 .
Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Come and take part in Cape Town’s first chess tournament, with vouchers to be won by the top 3.
In partnership with the Metz Fischer Chess Club.
German :
Komm und nimm am ersten Schachturnier in Kapstadt teil, bei dem es für die drei Besten Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt.
In Partnerschaft mit dem Schachclub Metz Fischer.
Italiano :
Partecipate al primo torneo di scacchi di Città del Capo, con buoni acquisto per i primi tre classificati.
In collaborazione con il Metz Fischer Chess Club.
Espanol :
Venga y participe en el primer torneo de ajedrez de Ciudad del Cabo, con vales que ganarán los 3 primeros clasificados.
En colaboración con el Club de Ajedrez Fischer de Metz.
L’événement Animation échec et cap Metz a été mis à jour le 2025-08-06 par AGENCE INSPIRE METZ