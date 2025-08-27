Animation échec et cap Le Cap Metz

Animation échec et cap Le Cap Metz mercredi 27 août 2025.

Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz Moselle

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-27 16:00:00
fin : 2025-08-28 20:00:00

2025-08-27

Viens participer au premier tournoi d’échecs du Cap, avec des bons d’achat à gagner pour les 3 meilleurs.

En partenariat avec le club d’échecs Metz Fischer.Tout public
Le Cap 1 avenue Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

Come and take part in Cape Town’s first chess tournament, with vouchers to be won by the top 3.

In partnership with the Metz Fischer Chess Club.

German :

Komm und nimm am ersten Schachturnier in Kapstadt teil, bei dem es für die drei Besten Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt.

In Partnerschaft mit dem Schachclub Metz Fischer.

Italiano :

Partecipate al primo torneo di scacchi di Città del Capo, con buoni acquisto per i primi tre classificati.

In collaborazione con il Metz Fischer Chess Club.

Espanol :

Venga y participe en el primer torneo de ajedrez de Ciudad del Cabo, con vales que ganarán los 3 primeros clasificados.

En colaboración con el Club de Ajedrez Fischer de Metz.

