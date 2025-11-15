Animation Echecs à partir de 5 ans Paray-le-Monial

Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

La Bibliothèque municipale de Paray-le-Monial et le club « Charolais-Brionnais Echec et Mat » proposent une séance d’animation autour des échecs à partir de 5 ans.

En équipes, 2 contre 2 viens te mesurer à d’autres partenaires. Tous les niveaux sont acceptés. Les joueurs débutants pourront bénéficier de conseils et de méthodes de jeu. Jeux fournis. .

Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

