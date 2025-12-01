Animation Echecs tout public à partir de 5 ans Paray-le-Monial

Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

La bibliothèque municipale propose une rencontre avec les joueurs du club « Charolais-Brionnais Echec et Mat » .

Pour clore cette année de découverte du monde des échecs, vous êtes invités à venir affronter les joueurs du club dans une ambiance conviviale et détendue .

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au plus expérimenté ! .

Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27

