Animation Echecs tout public à partir de 5 ans Paray-le-Monial

Animation Echecs tout public à partir de 5 ans
Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La bibliothèque municipale propose une rencontre avec les joueurs du club « Charolais-Brionnais Echec et Mat » .
Pour clore cette année de découverte du monde des échecs, vous êtes invités à venir affronter les joueurs du club dans une ambiance conviviale et détendue .
Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au plus expérimenté ! .
Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27
