Animation Eclosion d’œufs Ressourcerie Le Plant B Paris
Animation Eclosion d’œufs Ressourcerie Le Plant B Paris mercredi 8 avril 2026.
De 15h à 17h, l’association La Poule en ville proposera un stand en accès libre autour de l’éclosion des œufs.
Les visiteurs pourront venir à tout moment pour observer, découvrir et échanger avec un membre de l’association, présent pour expliquer et sensibiliser à ce sujet.
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Poussins en vue ! Animation en accès libre !
Le mercredi 08 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T15:00:00+02:00_2026-04-08T17:00:00+02:00
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
+33650935201 hello@leplantb.org
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