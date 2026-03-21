Animation Eclosion d’œufs Ressourcerie Le Plant B Paris

De 15h à 17h, l’association La Poule en ville proposera un stand en accès libre autour de l’éclosion des œufs.

Les visiteurs pourront venir à tout moment pour observer, découvrir et échanger avec un membre de l’association, présent pour expliquer et sensibiliser à ce sujet.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Poussins en vue ! Animation en accès libre !

Le mercredi 08 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T15:00:00+02:00_2026-04-08T17:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

+33650935201 hello@leplantb.org



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