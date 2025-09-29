Animation En attendant Noël Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Animation En attendant Noël

Début : 2025-12-17

2025-12-17

Cette année, une belle sélection de jouets de collection vous sera présentée en privé ! Des jeux en bois, un atelier de création et une collation vous attendront après cette découverte à la fois émouvante et surprenante.

English : Event Waiting for Christmas

Activities for young audiences during the school vacations.

German : Veranstaltung Warten auf Weihnachten

Aktivitäten für junges Publikum während der Schulferien.

Italiano :

Quest’anno vi sarà offerta una visione privata di una raffinata selezione di giocattoli d’epoca! Giochi in legno, un laboratorio creativo e una merenda vi aspetteranno dopo questa emozionante e sorprendente scoperta.

Espanol : Evento Esperando la Navidad

Actividades para el público joven durante las vacaciones escolares.

