Animation En attendant Noël Musée du Nouveau Monde La Rochelle mercredi 17 décembre 2025.
Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
La Rochelle
Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
par atelier enfant
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Cette année, une belle sélection de jouets de collection vous sera présentée en privé ! Des jeux en bois, un atelier de création et une collation vous attendront après cette découverte à la fois émouvante et surprenante.
Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 41 46 50
English : Event Waiting for Christmas
Activities for young audiences during the school vacations.
German : Veranstaltung Warten auf Weihnachten
Aktivitäten für junges Publikum während der Schulferien.
Italiano :
Quest’anno vi sarà offerta una visione privata di una raffinata selezione di giocattoli d’epoca! Giochi in legno, un laboratorio creativo e una merenda vi aspetteranno dopo questa emozionante e sorprendente scoperta.
Espanol : Evento Esperando la Navidad
Actividades para el público joven durante las vacaciones escolares.
