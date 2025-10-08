Animation En bas d’une éolienne Fête de la science Orgères-en-Beauce

Animation En bas d’une éolienne Fête de la science Orgères-en-Beauce mercredi 8 octobre 2025.

Animation En bas d’une éolienne Fête de la science

Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Atelier-visite ludique pour comprendre l’énergie du vent, dès 8 ans.

Cap sur la curiosité ! Les enfants (dès 8 ans) plongent dans le monde des éoliennes avec une découverte en deux temps on observe d’abord une vraie machine au parc éolien tout proche, puis on passe à l’action en montant une mini-éolienne à la Maison du Tourisme. Guidés par l’équipe, les jeunes explorateurs expérimentent, comparent les pales, manipulent, posent leurs questions et repartent avec des clés simples pour comprendre comment le vent devient électricité. Gratuit sur inscription ; un adulte accompagnateur doit rester pour assurer l’acheminement jusqu’au parc éolien en voiture. Une aventure scientifique concrète, joyeuse et 100 % accessible ! .

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

A fun workshop-visit to understand wind energy, from age 8.

German :

Spielerischer Workshop-Besuch, um die Energie des Windes zu verstehen, ab 8 Jahren.

Italiano :

Una divertente visita-laboratorio per comprendere l’energia del vento, per bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Una divertida visita-taller para comprender la energía del viento, para niños a partir de 8 años.

L’événement Animation En bas d’une éolienne Fête de la science Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COEUR DE BEAUCE