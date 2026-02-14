Animation en classe d’autrefois, Musée des écoles, Lille

Animation en classe d’autrefois Samedi 4 avril, 14h00 Musée des écoles Nord

Réservation au 07 66 90 03 29 – Tarif : 5,00€ / personne – 2,00€/enfant de 6 à 11 ans – Pas de lecteur de CB.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-04T14:00:00+02:00 – 2026-04-04T16:15:00+02:00

Vous découvrirez une classe à l’ancienne avec toute son ambiance, de cire, de craie, d’encre violette, de porte-plumes et buvards, ça vous intéresse ? Le Maître d’école vous expliquera ces objets d’autrefois et authentiques qui ont marqué votre enfance (ou celle de vos parents et grands-parents).

* N’hésitez pas, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun. (challenge : entrée remboursée si 0 faute)

* En prime, vous verrez 1 expo intitulée : « Les buvards publicitaires ».

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 90 03 29 »}]

Si vous voulez revenir vous asseoir sur des bancs d’école, retrouver cette atmosphère de cire et d’encre, n’hésitez pas, vous pourrez faire une dictée à la plume et bien d’autres choses ! musée classe d’autrefois

Guy Pioda