Animation en famille Bestiaire Roubaix
Animation en famille Bestiaire Roubaix dimanche 14 juin 2026.
Animation en famille Bestiaire
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.
Cette semaine, **Bestiaire**
Les attitudes, les mouvements, les rendus des pelages, les matériaux utilisés donnent à voir une véritable ménagerie. En atelier, l’accent porte sur l’analyse et la restitution du mouvement et des postures.
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
English :
Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.
This week, **Bestiaire**
Attitudes, movements, coat renderings and materials used to create a veritable menagerie. Workshops focus on the analysis and reproduction of movement and posture.
L’événement Animation en famille Bestiaire Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme