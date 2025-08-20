Animation en famille Bestiaire Roubaix

Animation en famille Bestiaire

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.

Cette semaine, **Bestiaire**

Les attitudes, les mouvements, les rendus des pelages, les matériaux utilisés donnent à voir une véritable ménagerie. En atelier, l’accent porte sur l’analyse et la restitution du mouvement et des postures.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.

This week, **Bestiaire**

Attitudes, movements, coat renderings and materials used to create a veritable menagerie. Workshops focus on the analysis and reproduction of movement and posture.

