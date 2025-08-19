Animation en famille Corps

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.

Cette semaine, **Corps**

L’analyse du schéma corporel et de l’évolution de sa représentation à travers les oeuvres de nos collections sert de fil conducteur dans nos salles. En atelier, quelques postures où proportions et articulations sont travaillées.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.

This week, **Body**:

The analysis of the body schema and the evolution of its representation through the works of our collections serves as a thread running through our rooms. In the workshop, a few postures where proportions and articulations are worked on.

L’événement Animation en famille Corps Roubaix a été mis à jour le 2025-08-19 par Hauts-de-France Tourisme