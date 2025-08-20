Animation en famille Expressions Roubaix

Animation en famille Expressions

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.

Cette semaine, **Expressions**

Sous la conduite du mime, les enfants découvrent les différentes expressions présentes dans les oeuvres des collections. En atelier, chaque expression est traduite par une gestuelle adaptée.

English :

Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.

This week, **Expressions**

Under the guidance of a mime, children discover the different expressions found in works from the collections. In the workshop, each expression is translated into an appropriate gesture.

