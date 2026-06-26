Animation en famille La maison des 3 petits cochons Le Grand-Village-Plage samedi 4 juillet 2026.

Le Grand-Village-Plage

Animation en famille La maison des 3 petits cochons

5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Le tarif comprend l’entrée de la Maison éco-paysanne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

En famille, construisez une véritable maisonnette en torchis ! Terre, paille et huile de coude seront au rendez-vous. Pas sûr que le loup arrive à la souffler ! A partir de 3 ans.

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5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

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English : Family entertainment The house of the 3 little pigs

Build a real cob house with your family! Earth, straw and elbow grease. Not sure the wolf will be able to blow it away! Ages 3 and up.

L’événement Animation en famille La maison des 3 petits cochons Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes