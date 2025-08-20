Animation en famille Points d’appuis Roubaix

Animation en famille Points d’appuis

23 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.

Cette semaine, **Points d’appuis **

Les personnages de nos oeuvres prennent des attitudes, des postures. Par le mime, chaque enfant imite ces positions, joue avec son propre corps, ressent les limites de ce dernier, prend conscience des points d’appuis qui lui sont nécessaires. Tête, genoux, pieds et coudes sont très utiles dans ce parcours où quelques croquis permettent de pointer nos appuis.

Uniquement dans les salles.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.

This week, **Focal points:**

The characters in our works take on attitudes and postures. Through mime, each child imitates these positions, plays with his or her own body, feels its limits, and becomes aware of the support points needed. Head, knees, feet and elbows are very useful in this course, where a few sketches help to point out our supports.

In theatres only.

