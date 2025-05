Animation enfant « Attention ça fond ! » – Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous, 8 juillet 2025 10:30, Arrens-Marsous.

Hautes-Pyrénées

Animation enfant « Attention ça fond ! » Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:30:00

fin : 2025-07-08 11:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025 est déclarée année internationale de la préservation des glaciers.

Mais qu’est-ce qu’un glacier ? Comment se forme-t-il ? Quelles sont les conséquences de la fonte de ces derniers en France et ailleurs dans le monde ?

Mets-toi dans la peau d’un glaciologue et réponds à ces questions en t’appuyant sur différentes expériences… mais attention l’heure file, tu as un temps limité pour y répondre …

Sans inscription. De 8 à 12 ans. Gratuit. Informations 05 62 97 49 49. .

Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

2025 has been declared the International Year of Glacier Preservation.

But what is a glacier? How do they form? What are the consequences of melting glaciers in France and elsewhere in the world?

Put yourself in the shoes of a glaciologist and answer these questions based on a variety of experiments… but beware, as the clock is ticking, you have a limited amount of time to answer?

German :

2025 wurde zum Internationalen Jahr zur Erhaltung der Gletscher erklärt.

Aber was ist ein Gletscher? Wie entstehen sie? Welche Folgen hat das Abschmelzen der Gletscher in Frankreich und anderen Teilen der Welt?

Schlüpfe in die Rolle eines Glaziologen und beantworte diese Fragen anhand verschiedener Experimente… aber Achtung, die Uhr tickt und du hast nur eine begrenzte Zeit, um sie zu beantworten!

Italiano :

il 2025 è stato dichiarato Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai.

Ma cos’è un ghiacciaio? Come si formano? Quali sono le conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai in Francia e nel resto del mondo?

Mettetevi nei panni di un glaciologo e rispondete a queste domande con una serie di esperimenti, ma attenzione, il tempo sta per scadere e avete solo una quantità limitata di tempo per rispondere?

Espanol :

2025 ha sido declarado Año Internacional de la Preservación de los Glaciares.

Pero, ¿qué es un glaciar? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son las consecuencias del deshielo de los glaciares en Francia y en el resto del mundo?

Ponte en la piel de un glaciólogo y responde a estas preguntas mediante diversos experimentos… pero cuidado, el tiempo se acaba y sólo dispones de un tiempo limitado para responderlas..

