Animation enfant Enquête au Bourg Saint Etienne Parvis de l’Eglise Nevers

Parvis de l'Eglise 37 Rue Saint-Étienne Nevers Nièvre

2025-10-22 10:30:00

2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Les jeunes enquêteurs auront pour mission de résoudre le mystère autour d’un document disparu depuis des siècles. Avec des indices à découvrir, des énigmes à déchiffrer et des surprises à chaque coin de rue pour devenir les plus grands enquêteurs de Nevers.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). L’accompagnant doit acheter sa place.

Rendez-vous à 10h30 les mercredis 9 juillet, 6 août et 22 octobre à 10h30., Place de la Charte (parvis de l’Eglise Saint-Etienne). Durée 1h30.

Max 15 enfants / 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme et billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure. .

Parvis de l’Eglise 37 Rue Saint-Étienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

