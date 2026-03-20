Animation enfant Initiation Hip Hop Maison du Peuple Fourchambault

Animation enfant Initiation Hip Hop

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-10 15:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Vous êtes dans la place ?!? Vous avez envie de bouger ?

Alors Venez pratiquer le HIP HOP avec Karine Garcia,d’Alternativ’ Productions, du 10 au 13 février et du 7 au 10 avril au 1er étage de la Maison du Peuple.

C’est à partir de 8 ans et c’est gratuit ! Que l’on sache danser ou pas !

Peace, Love, Unity and Having Fun … Venez danser et créer en collectif.

Cet atelier est fait pour vous !!

Inscriptions indispensables auprès de l’équipe de la médiathèque au 03 86 60 87 89 et par courriel mediatheque@mairie-fourchambault.fr .

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation enfant Initiation Hip Hop

L’événement Animation enfant Initiation Hip Hop Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers